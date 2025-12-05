Cilento scontro frontale tra due auto | muore pensionata 74enne Quattro i feriti
Incidente fatale in Cilento. Una donna di 74 anni ha perso la vita in un sinistro avvenuto ieri sera lungo una strada interna che collega Sala Consilina e Atena Lucana. Si chiamava Carmela Langone ed era in auto con la madre. Secondo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
Raffaele Pesce critica duramente l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento: Consiglio mai convocato, funzioni non delegate e gestione priva di senso. Il consigliere di Agropoli chiede un ente realmente operativo. - facebook.com Vai su Facebook
Scontro frontale nella tangenziale sud di Bergamo, due morti - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it
Scontro tra due auto in Calabria: tre feriti e traffico paralizzato sulla statale - Crotonese”, teatro di un violento incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture. Segnala zoom24.it
Scontro frontale nella notte a Nettuno, morto un 19enne, tre feriti - Nell'incidente sono state coinvolte due auto, una guidata dalla vittima con due coetanei a bordo, l'altra da una donna ora in gravi condizioni ... Scrive rainews.it
Scontro frontale tra due auto a Lovoleto, morto bambino di 7 anni - Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un bambino di 7 anni nella serata di ieri, 22 ottobre, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia. Da blitzquotidiano.it
Ancora vittime sulle Palermo-Sciacca: scontro frontale, muoiono madre e figlia - Pochi giorni fa, un altro impatto fatale. Si legge su lasicilia.it
Violento scontro frontale tra due auto in paese (FOTO), in azione i soccorsi: due donne in ospedale - Violento scontro frontale tra due auto all'ora di pranzo di martedì 25 novembre, sulla statale 237 a Roncone: in azione i soccorsi, due donne trasportate in ospedale. Riporta ildolomiti.it