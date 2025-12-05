Ciclabile via Panama anche il municipio chiede modifiche all' assessore Ma i residenti non sono soddisfatti

Il consiglio municipale del II ha approvato una risoluzione che avanza specifiche proposte di modifica al progetto di ciclabile su via Panama, ai Parioli. L'idea, però, non è condivisa dal comitato spontaneo che chiede l'interruzione dei lavori e correttivi ben più impattanti sulla pianificazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

I MERAVIGLIOSI GRUPPI DI QUARTIERE ROMANI Negli ultimi giorni la classifica dei più miserabili tra i gruppi Facebook maghinari è stata scalata da questo gruppo su Via Panama. Una normalissima strada dove si sta facendo una normalissima ciclabile, m - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la ciclabile del GRAB, SOS Via Panama dice “no” anche alla Metro C. Le ragioni? Impatti sul quartiere e timori urbanistici. Il tema divide cittadini e tecnici. odisseaquotidiana.com/2025/11/sos-vi… #Trasporti #Roma Vai su X

Ciclabile via Panama, anche il municipio chiede modifiche all'assessore. Ma i residenti non sono soddisfatti - La proposta del Pd, sostenuta anche da Italia Viva, non trova sponda nel centrodestra e nemmeno tra i cittadini dei Parioli ... Riporta romatoday.it

Roma, il Municipio al Campidoglio: «A via Panama si cambi così». Ecco le variazioni - Pressing del II Municipio sul Campidoglio per apportare ulteriori modifiche alla ciclovia di via Panama, già oggetto di correzioni rispetto al progetto originale. ilmessaggero.it scrive

Via Panama, tre incidenti in appena 20 giorni. «Tratti di ciclovia pericolosi, vanno cambiati» - Tre incidenti in venti giorni nello stesso tratto di via Panama, ai Parioli, dove è in fase di completamento la ciclovia molto contestata da abitanti e lavoratori della zona. Segnala ilmessaggero.it

Ciclabile in via Guido Reni, i residenti al Comune sui parcheggi: «Chiediamo par condicio con via Panama» - Continua il braccio di ferro sul taglio dei parcheggi in via Guido Reni per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile del Grab. Scrive roma.corriere.it

Marciapiedi più stretti e spazio per auto e bici. Ecco l'alternativa dei cittadini per via Panama - Da mesi è aperto il dibattito sulla ciclabile di via Panama, ai Parioli. Come scrive romatoday.it

Roma, la folle pista ciclabile ai Parioli. La denuncia di Giannini: “Uno scempio, tolgono parcheggi e aumentano il traffico” - Sta suscitando polemiche la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Panama, nel quartiere Parioli. Lo riporta iltempo.it