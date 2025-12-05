Cicchetti | A Cento servirà carattere restiamo umili

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Baske t supera la Fortitudo Bologna in una partita intensa e di alto livello, conquistando un successo che vale molto più di due punti. A sottolinearlo è Alexander Cicchetti, protagonista di un match solido e votato dai tifosi come MVP del mese di novembre. “È stata una vittoria importante – spiega – perché ci permette di continuare una striscia positiva e ci dà grande morale. Battere Bologna non è mai scontato: è una squadra fisica, che gioca bene e con ottimi giocatori. Portare a casa il risultato davanti al nostro pubblico è una bella iniezione di fiducia per tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

