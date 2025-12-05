Cibo che cura cibo che salva | a Cautano si discute di prevenzione cardio-cerebrovascolare a tavola

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà la corretta alimentazione ed i suoi effetti positivi sul corpo al centro del convegno interdisciplinare in programma il 7 dicembre alle 18:30 all’oratorio don Lorenzo Milani (via Dante Alighieri) a Cautano. “ Cibo che cura, cibo che salva: prevenzione cardio- cerebrovascolare a tavola”, questo il titolo dell’incontro al quale prenderanno parte la dott.ssa Francesca Caporaso, la dott.ssa Maria Possemato e Don Aldo Mucci. L’obiettivo è quello di discutere e informare sulla corretta alimentazione come scudo contro le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. I temi affrontati saranno: riconoscere i nemici nutrizionali di cuore e cervello, i pilastri della dieta per un sistema circolatorio sano e cosa fare in caso di emergenza nei primi minuti cruciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

