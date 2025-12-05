Cibo che cura cibo che salva | a Cautano si discute di prevenzione cardio-cerebrovascolare a tavola
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà la corretta alimentazione ed i suoi effetti positivi sul corpo al centro del convegno interdisciplinare in programma il 7 dicembre alle 18:30 all’oratorio don Lorenzo Milani (via Dante Alighieri) a Cautano. “ Cibo che cura, cibo che salva: prevenzione cardio- cerebrovascolare a tavola”, questo il titolo dell’incontro al quale prenderanno parte la dott.ssa Francesca Caporaso, la dott.ssa Maria Possemato e Don Aldo Mucci. L’obiettivo è quello di discutere e informare sulla corretta alimentazione come scudo contro le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. I temi affrontati saranno: riconoscere i nemici nutrizionali di cuore e cervello, i pilastri della dieta per un sistema circolatorio sano e cosa fare in caso di emergenza nei primi minuti cruciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
A MareDiVino e DiGusto è stato presentato l’Atlante del cibo a cura di Vetrina Toscana. Per passare dalla teoria alla pratica è seguita una degustazione di prodotti a cura dalla Strada dell’olio e del vino del Montalbano – Le colline di Leonardo: Salumi di Larci - facebook.com Vai su Facebook
Tavolo operativo del progetto “Cibo sano, cura vicina”, con cui porteremo i prodotti piemontesi a KM 0 nelle mense ospedaliere e garantiremo ai pazienti pasti più sani e legati al nostro territorio. Il cibo come cura. #SaluteUniversale #SindacodellaSanità #Pie Vai su X
“Il cibo come modo per prendersi cura di sé”. Intervista al Dottor Angelo Capasso sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione - In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra oggi, abbiamo intervistato lo psicoterapeuta Angelo Capasso per parlare del rapporto tra emozioni e cibo, importante per ... Si legge su ilgiornale.it
Il cibo che cura: Specchio dei tempi e la dignità a tavola - Nell’indifferenza che troppo spesso segna la nostra quotidianità, la giustizia sociale assume anche la forma di ciò che portiamo sulle nostre tavole. repubblica.it scrive
Il cibo per la cura e le relazioni, le esperienze nei quartieri - È quello che emerge dai racconti raccolti nel libro «Nutrire la comunità» realizzato dall’Associazione Aiuto per ... Si legge su ecodibergamo.it
Lucio Cavazzoni: «Il cibo che cura è il cibo che crea una relazione, l'agricoltura intensiva toglie alla terra qualsiasi vita, ma solo un terreno vivo produce cibo vivo» - 30 alla Fabbrica del Vapore di Milano, Lucio Cavazzoni parlerà di un tema che gli calza a pennello: il cibo che cura. Come scrive vanityfair.it
Cura, cibo e amore: colletta alimentare e campagna adozioni in oltre 170 PetStore Conad in tutta Italia - L'iniziativa in collaborazione con la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente. Come scrive msn.com
Cibo, corpo e psiche: una cura integrata - Il cibo, nostra primaria fonte di nutrimento, rappresenta un nemico per molte persone, senza distinzioni di età, sesso, razza. Come scrive bergamonews.it