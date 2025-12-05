Ciao polizia voglio suicidarmi Il messaggio sui social intercettato dagli agenti | salvata una giovane donna

Brescia, 5 dicembre 2025 – “ Ciao Polizia. voglio suicidarmi adesso. nella mia mano ho un coltello". Un semplice messaggio, ma che nasconde una drammatica richiesta di aiuto. Queste parole sono apparse sul profilo Facebook della Questura di Brescia ed è partita la corsa contro il tempo per strappare una giovane vita da un tragico destino. Il messaggio social. Il messaggio pervenuto in forma privata alla Polizia di Stato attraverso il proprio canale social istituzionale ed inviato da una giovane donna ha sin da subito attirato l’attenzione degli agenti che lo hanno rilevato: poche parole, confuse, ma terribilmente chiare: “Ciao Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Ciao polizia, voglio suicidarmi”. Il messaggio sui social intercettato dagli agenti: salvata una giovane donna

