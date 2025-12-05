Ciao Matteo | il dolore ai funerali del trentenne direttore sportivo morto per malore alla partita di calcio

Porto Ercole (Grosseto), 5 dicembre 2025 – Fiori, striscioni. E un grande applauso quando il feretro è uscito dalla chiesa. Porto Ercole vive un giorno di dolore per la morte di un suo figlio, Matteo Legler, morto per un malore mentre era al campo di calcio di via Adda a Grosseto. Il giovane dell’Argentario si trovava nel capoluogo toscano per una partita di calcio a otto del campionato Uisp quando è crollato a terra nella serata di mercoledì 3 dicembre. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Direttore sportivo del Porto Ercole, squadra di Terza Categoria, Matteo era molto conosciuto e la sua morte, un fulmine a ciel sereno, lascia sotto choc gli amici e il mondo del calcio dilettantistico, che si è stretto alla famiglia per l’ultimo abbraccio al trentenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

