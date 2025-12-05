‘Ciao Maschio’ Vincenzo Schettini | Il mio coming out fu una bomba in casa Poi le scuse

(Adnkronos) – "A 19 anni mi sono innamorato per la prima volta di un ragazzo. È scoppiata una bomba in casa". Con queste parole Vincenzo Schettini si racconta a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre, alle 17.05 su Rai 1. Un dialogo sincero e profondo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

