Ci sposiamo Nozze per la coppia della tv italiana | lei 27 anni lui 61 E spunta il super anello
L’amore, si sa, segue logiche tutte sue, e spesso ignora qualsiasi regola legata al tempo o all’età. Ne sono una prova vivente la 27enne modella, influencer e volto emergente della televisione italiana, e il 61enne storico inviato di Striscia la notizia. La loro relazione va avanti da due anni, un legame che inizialmente avevano provato a mantenere riservato ma che, col tempo, è diventato sempre più pubblico, spontaneo e condiviso. La coppia, che non ha mai nascosto di essere profondamente innamorata, si è mostrata ancora una volta solida e complice durante la registrazione di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
