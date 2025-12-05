Ci sposiamo! Arriva l’annuncio della coppia vip della televisione | Un sogno che si avvera
Il mondo dello spettacolo accoglie un nuovo annuncio che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. La notizia riguarda Jimmy Ghione e la sua compagna Marialaura De Vitis, una coppia che negli ultimi due anni ha consolidato un legame sempre più forte. L’inviato storico di Striscia la Notizia ha deciso di condividere un passo significativo del loro percorso, confermando la volontà di unirsi in matrimonio. La rivelazione è arrivata durante un’intervista televisiva in cui l’inviato ha parlato apertamente dei progetti futuri con la modella. Il loro rapporto, spesso al centro dei riflettori, ha mostrato una stabilità crescente e una complicità che non è passata inosservata agli occhi dei fan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Ci sposiamo". Colpo ti scena a Uomini e Donne, l'amore trionfa: l'ex corteggiatore annuncia il suo matrimonio >> https://buff.ly/kvLeOkT - facebook.com Vai su Facebook
Sposi truffati dall'agenzia di viaggio, vanno all'aeroporto per la luna di miele ma i loro biglietti non esistono: «Persi più di 4mila euro» - Una coppia di neo sposi aveva organizzato tutto nei minimi dettagli per la perfetta luna di miele in Indonesia: venti ... Segnala corriereadriatico.it