Ci sono persone là dentro Gravissimo incidente stradale immagini terribili | soccorsi sul posto
Un risveglio che nessuno dimenticherà facilmente: tra sirene, traffico bloccato e le immagini di un camion accartocciato nel silenzio ancora freddo della mattina. Ma cosa è accaduto davvero a Cisano Bergamasco, e perché tutta la zona si è fermata così bruscamente? Le prime luci del giorno sono state squarciate da un boato improvviso. In pochi minuti, la via Colombera di Sopra, nella frazione di Bisone, si è trasformata in una scena da film: un camion distrutto, il guard rail spezzato, e un uomo gravemente ferito tra le lamiere. >> “Gamba amputata”. Meghan Markle, dramma e choc in famiglia: la notizia ha sconvolto tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Non prendo questi farmaci, nonostante sia un medico” Gli effetti collaterali sono sottovalutati, ma colpiscono milioni di persone ogni anno. ? - facebook.com Vai su Facebook
#Italiano a Italia1 sulla crisi della #Fiorentina: “Mi spiace vederla così. È qualcosa di inaspettato, ma c’è ancora tempo per recuperare e rimediare. Lì ci sono persone straordinarie e squisite alle quali sono legato da grandi ricordi. Firenze piazza che ti spinge p Vai su X
Roma, in fiamme un edificio abbandonato a Tor Sapienza: dentro ci sono persone che lo occupavano - 20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, per l'incendio di un edificio ... Scrive affaritaliani.it