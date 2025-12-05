Christmas Gala del Teatro dell' Opera | concerti e recital gratuiti nelle chiese di Roma

Dal 5 al 21 dicembre, undici chiese, dislocate sul territorio della città di Roma, ospiteranno una serie di concerti e recital gratuiti nel contesto di Christmas Gala. La rassegna, organizzata dal Teatro dell’Opera e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, sarà. 🔗 Leggi su Romatoday.it