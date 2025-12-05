Christmas Carol – Il musical accende il teatro Pirandello | due date per il grande classico natalizio
C’è un tempo dell’anno in cui il teatro si illumina e diventa un luogo di racconti condivisi. Il Pirandello, dopo l'Immacolata, ospiterà “Christmas Carol – Il musical”, produzione della Fondazione Teatro Pirandello diretta da Roberta Torre, che porta in scena il capolavoro di Charles Dickens con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
GORIZIA - Alla Bottega del Cappello tre incontri dedicati al borgo, poi la passeggiata teatralizzata 'A Christmas Carol' e la collaborazione con Palazzo Coronini. Iniziative pensate per accompagnare la città oltre l’anno di GO! 2025. SEGUICI anche su X -> htt - facebook.com Vai su Facebook
? I GRANDI CLASSICI DI #NATALE Teatro Comunale di #CittàSantAngelo • MAMMA HO ERSO L'AEREO Venerdì 5 dicembre Ore 17:00 • GRINCH Venerdì 12 dicembre Ore 17:00 • A CHRISTMAS CAROL venerdì 19 dicembre Ore 17:00 Ingresso gratuit Vai su X
Si accende il Natale al teatro Pirandello, arriva “Christmas Carol – Il Musical” - Oltre 20 artisti in scena, 150 costumi, grandi effetti visivi e musiche originali che avvolgono il pubblico in un’atmosfera natalizia da brividi ... Secondo grandangoloagrigento.it
"A Christmas Carol Musical" al Teatro Pirandello di Agrigento - L'opera originale di Melina Pellicano, definito dal pubblico ''lo spettacolo di Natale italiano da non perdere'' ... Da guidasicilia.it
Il ritorno della magia: "A Christmas Carol Musical" incanta di nuovo al Teatro Alfieri - Dopo il successo straordinario delle scorse stagioni, la Compagnia Bit è pronta a incantare nuovamente il pubblico del Teatro Alfieri con il suo acclamato spettacolo: "A Christmas Carol Musical". Da torinotoday.it
A Christmas Carol, musical con Roberto Ciufoli - 30) torna in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) il musical A Christmas Carol, adattament ... Scrive mentelocale.it
A Christmas Carol: l’affascinante musical con Roberto Ciufoli nuovamente a Pescara - Ritorna a Pescara, al teatro Massimo, il musical A Christmas Carol: protagonista Roberto Ciufoli. Segnala ilpescara.it
“Christmas Carol”, il musical sulla favola di Natale arriva alle Muse: Ciufoli nei panni di Scrooge - 45, A Christmas Carol Il Musical della Compagnia dell’Alba con Roberto Ciufoli nel ruolo di Scrooge. Scrive corriereadriatico.it