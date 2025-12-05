Christmas around the world | nelle piazze Umberto I e Garibaldi villaggi natalizi con albero spettacoli ed eventi

Dal 6 dicembre al 6 gennaio piazza Umberto e piazza Garibaldi si animano con “Christmas around the world”, un fitto programma di eventi per accompagnare le festività del Natale 2025 all’insegna dell’incontro tra i popoli.L’incontro tra i popoliAnche quest’anno l’amministrazione comunale intende. 🔗 Leggi su Baritoday.it

