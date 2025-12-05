Christian De Sica | Così ho scoperto la mia terza sorella il video irresistibile

Vittorio De SIca genio del cinema riconosciuto in tutto il mondo, e anche irresistibile tombeur de femmes. Sono noti vari aneddoti sulla doppia vita familiare portata avanti in parallelo, con i figli avuti dalla prima moglie, l'attrice Giuditta Rissone, e dalla seconda, l'attrice spagnola María Mercader. Ma Christian De Sica in questo memorabile intervento al Maurizio Costanzo Show racconta dettagli inediti, ironici e al contempo affettuosi, del singolare ménage del padre svelando in modo irresistibile la scoperta della "terza sorella".. Buona visione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Top TV (@toptvitalia) . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Christian De Sica: "Così ho scoperto la mia terza sorella", il video irresistibile

Approfondisci con queste news

La comedy con Christian De Sica e Pietro Sermonti #GigoloPerCaso tornerà su Prime Video a gennaio. Sabrina Ferilli tra le nuove aggiunte al cast. Al link, data di uscita e trailer ufficiale: - facebook.com Vai su Facebook

Christian De Sica, chi è il figlio Brando: il percorso artistico tra cinema e regia - Brando De Sica, chi è il figlio di Christian, attore anche lui: talento rivelato e carriera in ascesa. Lo riporta msn.com

Christian De Sica: «Mio padre aveva due famiglie, sono figlio dell'amante. Perse tutto al casinò, gli prestai i soldi e tornò a giocare» - Christian De Sica, icona del cinema italiano, è ospite nella puntata odierna di Amici, registrata il 6 dicembre scorso e andata in onda l'8. Segnala corriereadriatico.it

Christian De Sica: «Mio padre ci costringeva a fare sketch teatrali in casa. La gavetta? È stata lunga, ho iniziato come cameriere a Caracas» - Lillo e Christian De Sica, due grandi nomi del cinema e della televisione italiana, sono stati ospiti a Verissimo per raccontare il nuovo film in arrivo. ilmessaggero.it scrive

Vittorio De Sica chi è il padre di Christian/”Parlano le sue lezioni di vita e d’arte. Uomo elegante e folle” - Vittorio De Sica è stato il papà di Christian De Sica, ma soprattuto è tra i cineasti più influenti ed importanti della storia del cinema mondiale Vittorio De Sica è stato il papà di Christian De Sica ... Da ilsussidiario.net