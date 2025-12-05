Chivu non sa pareggiare | zero X in stagione Ecco da quanto non succedeva

Inter News 24 Zero pareggi in tutte le competizioni per Chivu da quando ha iniziato la stagione attuale. Ecco da quanto tempo non succedeva una cosa del genere. Un dato statistico sorprendente e storico definisce l’inizio di stagione dell’ Inter: per la prima volta dalla stagione 1940-41 (quando il club era conosciuto come Ambrosiana), i nerazzurri sono arrivati al mese di dicembre senza aver registrato nemmeno un pareggio in tutte le competizioni ufficiali. La squadra guidata dall’allenatore Cristian Chivu ha dimostrato finora una predilezione per i risultati netti. Il bilancio in queste prime 19 uscite stagionali, distribuite tra Campionato, UEFA Champions League e Coppa Italia, recita 14 vittorie e 5 sconfitte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu non sa pareggiare: zero X in stagione. Ecco da quanto non succedeva

Approfondisci con queste news

Impatto di Chivu: molto positivo Ma c'è un aspetto da sistemare secondo @AndreaM_86 #Fuoriclasse, powered by Haier TV, tutte le domeniche dalle 19:30 su #DAZN Vai su X

InterLive.it. . Scudetto? Chivu IMPARI da Allegri Così si VINCONO i Campionati! - facebook.com Vai su Facebook

Chivu, contro Baroni e Torino, stesso risultato. Il toscano e lo zero con l'Inter - Per Christian Chivu comincia un’avventura molto difficile come tecnico di una delle panchine più prestigiose, almeno in Italia, ovvero quella dell’Inter. Segnala tuttomercatoweb.com

Monterrey-Inter, Chivu debutta nel Mondiale per Club con un pareggio - Risultato deludente, prestazione a due facce e ora qualificazione agli ottavi di finale in bilico La prima Inter di Cristian ... Da panorama.it

Inter, esonero di Chivu e Vlahovic a zero: “La società l’ha messo in conto” | ESCLUSIVO - I nerazzurri non sono partiti bene in campionato e subito sono circolate voci su un cambio immediato in panchina, ma anche possibili ribaltoni sul mercato L’Inter rialza la testa ad Amsterdam. Lo riporta calciomercato.it

Chivu: «Inter più aggressiva e verticale». Marotta: «È la settimana di Lookman» - Nasce un’Inter nuova «più ibrida, più imprevedibile, pronta a cambiare modulo in corso, ma aggressiva, verticale, senza perdere l’equilibrio». Si legge su corriere.it

Chivu ha già cambiato l’Inter di Inzaghi: il debutto nel Mondiale per Club svela la drastica novità - Nel pareggio contro il Monterrey al debutto nel nuovo Mondiale per Club, l’Inter targata Chivu mostra subito un cambio di rotta rispetto all’era Inzaghi. Scrive fanpage.it

Chivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Il tecnico dell'Inter, con tono di voce decisamente alto, quando gli viene chiesto come si riparte dopo una ... Scrive corrieredellosport.it