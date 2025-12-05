Chivu e Spalletti le seconde scelte sfidano le prime

Chiamateli pure i nuovi Ghostbusters. Luciano Spalletti e Cristian Chivu nel weekend puntano a esorcizzare i fantasmi gravitanti sulle loro panchine da tempo. In particolare gli spettri di Antonio Conte e Cesc Fabregas che aleggiano minacciosi, rispettivamente, alla Continassa e nei dintorni di Appiano Gentile. Non è un mistero, infatti, che gli attuali timonieri di Juventus e Inter non fossero in estate le prime scelte dei loro attuali club. La Vecchia Signora aveva corteggiato per mesi Conte, sperando nel clamoroso ritorno all'ovile del condottiero salentino per aprire un nuovo ciclo vincente; mentre i nerazzurri erano addirittura volati a Londra mercoledì 4 giugno per cercare di strappare Fabregas al Como. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chivu e Spalletti, le seconde scelte sfidano le prime

PUNTI INTER DOPO 13 GIORNATE 2025/2026: 27 (Chivu) 2024/2025: 28 (Inzaghi) 2023/2024: 32 (Inzaghi) SCUDETTO 2022/2023: 24 (Inzaghi) 2021/2022: 28 (Inzaghi) 2020/2021: 30 (conte) SCUDETTO 2019/2020: 34 (conte) 2018/2019: 28 (Spalletti)

