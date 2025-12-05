Chivu cambia strategia e tiene tutti ad Appiano | Inter in ritiro prima del Como

L'avvicinamento alla sfida di San Siro contro la squadra di Fabregas verrà vissuto nel centro sportivo tutti insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu cambia strategia e tiene tutti ad Appiano: Inter in ritiro prima del Como

Chivu cambia molti uomini, lascia a riposo Lautaro, Dimarco, Acerbi, Barella, Calhanoglu e Sommer. Diouf si sblocca, gran gol di Esposito e doppietta di Thuram - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, la richiesta di #Chivu non cambia: un centrocampista di rottura e in grado di proteggere la difesa. Il suo sogno resta Koné, che la #Roma ritiene incedibile per gennaio. Secondo i giallorossi il francese, molto apprezzato anche all'estero, ha una valutazio Vai su X

Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter - Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. Si legge su corrieredellosport.it

Pagina 0 | Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter - Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. corrieredellosport.it scrive

La ricetta di Chivu: la difesa cambia, il risultato no. L'Inter fa 3 su 3 mai con la stessa squadra - Nelle ultime tre sfide l’allenatore nerazzurro non ha mai schierato la stessa retroguardia, portiere compreso, ma ha ... Da gazzetta.it

Calhanoglu trequartista dietro alla ThuLa? Chivu ci pensa e valuta il cambio modulo - E allora eccola qui, la nuova grande sfida che attende il turco all’alba della quinta stagione ... Secondo gazzetta.it

Inter, Chivu in controtendenza: elogia Allegri e la Serie A. E per descrivere Lautaro sceglie il napoletano - Le parole dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan: ecco cosa ha detto prima del suo debutto nella stracittadina ... sport.virgilio.it scrive

Inter, altro meeting con Chivu: la strategia per Lookman - Vacanze finite anche per Cristian Chivu, il tecnico nerazzurro non ha mai realmente staccato la testa dal lavoro, tenendo sempre vivi i rapporti con la propria dirigenza e nel pomeriggio si è ... calciomercato.com scrive