Chiuso ristrutturato e subito occupato | il caso del consultorio inaccessibile da sei anni
Uno degli storici consultori di Roma, chiuso da sei anni per lavori, ma mai riaperto. E poi occupato. È la complessa vicenda dell’immobile di via Casilina 711. Una struttura che, fino al 2019, ha rappresentato un fondamentale presidio di sanità pubblica territoriale, ma che dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VIA VINCENZO DI NAPOLI - RIBASSO € 198.000,00 150 mq 5 vani + box e TERRAZZO In parco chiuso di recente costruzione, proponiamo in vendita appartamento completamente RISTRUTTURATO con TERRAZZO La soluzione, servita da ascen - facebook.com Vai su Facebook