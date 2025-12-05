Chiusa l' indagine sull' incidente del bus di Mestre | sette indagati

La procura lagunare ha chiuso l'indagine a carico di sette dirigenti del Comune di Venezia per l'incidente dell'ottobre 2023, quando un bus precipitò dal cavalcavia superiore di Marghera portando alla morte di 22 persone. Gli indagati - come riporta l'Ansa - sono tre dirigenti del settore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Scopri altri approfondimenti

(?Maddalena Berbenni) Chiusa l'indagine sull'omicidio di Riccardo Claris, ucciso a 26 anni dopo lite per un coro da stadio. A Jacopo De Simone la Procura contesta l'aggravante da ergastolo dei futili motivi - facebook.com Vai su Facebook

Gintoneria, chiusa indagine su spaccio e prostituzione: sei coinvolti, anche la suocera di Lacerenza milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Incidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette - L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a seconda delle posizioni, ipotesi di reato che spaziano dall’omicidio colposo alle lesioni colpose e stra ... Scrive tg24.sky.it

Chiusa inchiesta sulla strage del bus di Mestre, 7 indagati - La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Da ansa.it

Strage dell'autobus, chiuse le indagini: salgono a 7 gli indagati per l'incidente in cui morirono 22 persone - Dopo oltre due anni e due richieste di proroga, la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sull'incidente dell'autobus precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre il ... Segnala ilgazzettino.it

Incidente a Chieti, schianto tra due auto: morte tre donne. Chiusa la SS652, due amiche tra le vittime - Schianto tra due auto, sulla statale 652 "Fondo Valle Sangro": tre donne decedute. Lo riporta ilgazzettino.it

Incidente mortale in via Buozzi, chiuse le indagini: per il pm è omicidio stradale aggravato - Chiuse le indagini sull’incidente in via Buozzi in cui perse la vita la 22enne Sara Marzolino. ilsecoloxix.it scrive

Venezia: procura chiude indagini su incidente bus, sale a 7 numero indagati (2) - L'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente non hanno tralasciato nessuna pista e si sono mostrate piuttosto complicate. Scrive iltempo.it