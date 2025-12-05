Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre | sono sette gli indagati

Lettera43.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La  Procura di Venezia ha chiuso l’inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera il 3 ottobre del 2023, in cui persero la vita 22 persone e 14 rimasero ferite. Sono sette le persone indagate, accusate di omicidio colposo, lesioni colpose e stradali e crollo colposo. Nell’avviso di conclusione delle indagini non compare Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea: i pm potrebbero chiedere l’archiviazione per il manager. 🔗 Leggi su Lettera43.it

chiusa l8217inchiesta sulla strage del bus di mestre sono sette gli indagati

© Lettera43.it - Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre: sono sette gli indagati

Approfondisci con queste news

chiusa l8217inchiesta strage busChiusa inchiesta su strage del bus di Mestre, 7 indagati - (ANSA) – VENEZIA, 05 DIC – La Procura di Venezia ha chiuso l’inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell’ottobre del 20 ... Si legge su msn.com

chiusa l8217inchiesta strage busIncidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette - L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a seconda delle posizioni, ipotesi di reato che spaziano dall’omicidio colposo alle lesioni colpose e stra ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusa L8217inchiesta Strage Bus