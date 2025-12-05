Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre | sono sette gli indagati

La Procura di Venezia ha chiuso l’inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera il 3 ottobre del 2023, in cui persero la vita 22 persone e 14 rimasero ferite. Sono sette le persone indagate, accusate di omicidio colposo, lesioni colpose e stradali e crollo colposo. Nell’avviso di conclusione delle indagini non compare Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea: i pm potrebbero chiedere l’archiviazione per il manager. 🔗 Leggi su Lettera43.it

