Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre | sono sette gli indagati
La Procura di Venezia ha chiuso l’inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera il 3 ottobre del 2023, in cui persero la vita 22 persone e 14 rimasero ferite. Sono sette le persone indagate, accusate di omicidio colposo, lesioni colpose e stradali e crollo colposo. Nell’avviso di conclusione delle indagini non compare Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea: i pm potrebbero chiedere l’archiviazione per il manager. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Detenuto suicida a Marassi: chiusa l'inchiesta a carico di due poliziotti della penitenziaria ift.tt/I6LwvAx ift.tt/ucBgDSy Vai su X
Delitti di villa Pamphili, chiusa l’inchiesta: ora Charles Kaufman rischia l’ergastolo - facebook.com Vai su Facebook
Chiusa inchiesta su strage del bus di Mestre, 7 indagati - (ANSA) – VENEZIA, 05 DIC – La Procura di Venezia ha chiuso l’inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell’ottobre del 20 ... Si legge su msn.com
Incidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette - L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a seconda delle posizioni, ipotesi di reato che spaziano dall’omicidio colposo alle lesioni colpose e stra ... Secondo tg24.sky.it