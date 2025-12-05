Chiusa inchiesta sulla strage del bus di Mestre ci sono 7 indagati
Sale a sette il numero degli indagati per il tragico incidente del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre 2023, una delle pagine più dolorose della recente cronaca veneta. La Procura di Venezia ha notificato in queste ore l’avviso di chiusura delle indagini, ipotizzando i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Tra i destinatari del provvedimento non figura l’amministratore delegato della società proprietaria del mezzo, La Linea, Massimo Fiorese, la cui posizione dovrebbe avviarsi verso l’archiviazione. Un dettaglio che segna un primo snodo nell’inchiesta, concentrata soprattutto sulle presunte responsabilità amministrative interne al Comune di Venezia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
