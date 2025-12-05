Chiusa inchiesta su strage del bus di Mestre sette indagati
La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Nell'avviso di conclusione delle indagini non compare, invece, l'amministratore delegato della società La Linea Massimo Fiorese, per il quale i pm potrebbero chiedere l'archiviazione. Per gli indagati le accuse sono, a vario. 🔗 Leggi su Feedpress.me
