Chiquita e MeM Fruit insieme per Corri per Amore 2025 | la gara di beneficenza l’8 dicembre a Cardito

Chiquita, in collaborazione con M.eM. Fruit, distributore per il Centro e il Sud Italia del marchio Chiquita e di molteplici varietà di frutta, sarà Official Sponsor della 3ª edizione di “Corri per Amore”, la corsa di beneficenza organizzata da A.s.d. Run For Love Project Anna Cerbone, in programma l’8 dicembre 2025 nel suggestivo scenario del Parco Taglia di Cardito, in provincia di Napoli. Nata nel 2023, la gara podistica su strada di 10 km è diventata un appuntamento dedicato alla solidarietà, con raccolta fondi a offerta libera e un’atmosfera che unisce passione per la corsa e impegno verso gli altri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it