Chiquita e MeM Fruit insieme per Corri per Amore 2025 | la gara di beneficenza l’8 dicembre a Cardito
Chiquita, in collaborazione con M.eM. Fruit, distributore per il Centro e il Sud Italia del marchio Chiquita e di molteplici varietà di frutta, sarà Official Sponsor della 3ª edizione di “Corri per Amore”, la corsa di beneficenza organizzata da A.s.d. Run For Love Project Anna Cerbone, in programma l’8 dicembre 2025 nel suggestivo scenario del Parco Taglia di Cardito, in provincia di Napoli. Nata nel 2023, la gara podistica su strada di 10 km è diventata un appuntamento dedicato alla solidarietà, con raccolta fondi a offerta libera e un’atmosfera che unisce passione per la corsa e impegno verso gli altri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Chiquita con la Fondazione AIRC, insieme per la lotta al tumore al seno - Romano (Chiquita): “Orgogliosi di agire come un 'buon vicino' e sensibilizzare su una malattia che colpisce le donne e le loro famiglie in tutto il mondo” A ottobre Chiquita rinnova il suo iconico ... Scrive affaritaliani.it
Chiquita insieme alla Susan G. Komen Italia Onlus per «Race for the cure» - Komen Italia onlus per la «Race for the Cure», la mini maratona «itinerante» di raccolta fondi e solidarietà alle donne operate di tumori del seno che ... Secondo newsfood.com
Chiquita e i Minions di nuovo insieme - In contemporanea al lancio del nuovo blockbuster di Universal, che ha sbancato il box office superando nel mondo il miliardo di dollari, Chiquita ha varato un articolato piano di attività per ... Scrive distribuzionemoderna.info
Chiquita, dalla Sicilia la prima produzione italiana - Con le banane prodotto italiano, il brand avvia la produzione nel cuore della Sicilia insieme alla cooperativa agricola ... Da myfruit.it