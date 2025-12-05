chiesanuova fermana un testa coda pieno di insidie

FERMO Il clima all’interno della Fermana in questo momento non può che essere positivo. I risultati aiutano assolutamente ad alimentare l’entusiasmo, l’autostima e anche la consapevolezza della propria forza. Il primo allungo stagionale in Eccellenza, ovvero il +3 attuale, è anche la prima occasione per misurare realmente il rapporto di valori in campo con le avversarie. Per i canarini domenica prossima, classifica alla mano, è in programma il più classico dei testa-coda in casa del Chiesanuova, allenato da qualche settimana da Gastone Mariotti. Dall’avvento di "Magico Gastone", indimenticata bandiera dalle parti di viale Trento, i biancorossi hanno ripreso a camminare e da staccatissimi hanno riagguantato il treno di coda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

