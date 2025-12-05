Chiasso Barletti s’illumina C’è la magia dell’Anffas
Anche quest’anno Chiasso Barletti si veste di Natale. La storica e caratteristica strada del centro lucchese torna a trasformarsi in un percorso suggestivo grazie alle coloratissime sagome realizzate dai ragazzi dell’ Anffas. Il rosso, colore dominante dell’allestimento, diventa il filo conduttore della guida che accompagna i visitatori in una passeggiata immersiva fatta di arte, inclusione e atmosfera natalizia. “Siamo orgogliosi di vedere le nostre creazioni valorizzare un luogo così speciale della città" — afferma un rappresentante dell’Anffas –. Per i nostri ragazzi è un’occasione per esprimere la propria creatività e per sentirsi parte attiva della comunità“. 🔗 Leggi su Lanazione.it
