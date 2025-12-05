Chiara Ferragni? Voleva le mia quote gratis | si mise a piangere Parla l’ex socio Morgese | Così pensava solo a far soldi

« Chiara Ferragni pensava solo a far soldi». È un’intervista senza peli sulla lingua quella rilasciata da Pasquale Morgese, ex socio dell’imprenditrice digitale, a Farwest, la trasmissione condotta da Salvo Sottile. Nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 5 dicembre, su Rai Tre, Morgese parla per la prima volta pubblicamente di ciò che è accaduto negli ultimi anni. Fino allo scorso anno, l’imprenditore pugliese, attivo nel settore delle calzature, deteneva il 27,5% delle quote di Fenice Srl, la holding di Ferragni. Eppure, di recente i rapporti tra i due si sono incrinati. Il legame iniziale e lo strappo del 2018. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Pandoro gate, l'ex socio di Chiara Ferragni a 'Farwest' Pasquale Morgese racconta i retroscena della vicenda - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni Stands Trial in Milan Vai su X

“Chiara Ferragni pensava solo a fare soldi. Il valore non era più il prodotto ma il profitto immediato. Quando ho saputo del ‘pandoro gate’ ho pensato ‘siamo fritti ... - Pasquale Morgese rivela: "Quando è scoppiato il caso ho pensato: siamo fritti". Da ilfattoquotidiano.it

Chiara Ferragni pronta a risarcire l'anziana che aveva comprato il pandoro: «Voleva fare beneficenza». Quanto riceverà - Si avvicina un accordo tra Chiara Ferragni e la 76enne che aveva deciso di costituirsi parte civile nel processo per truffa aggravata legato al caso del “Pandoro Pink Christmas” e delle uova di Pasqua ... corriereadriatico.it scrive

Chiara Ferragni in tribunale per processo Pandoro gate/ “Fase difficile della mia vita”: sentenza a gennaio - Chiara Ferragni oggi in tribunale per l'udienza a porte chiuse del processo Pandoro gate: "Fase difficile della mia vita", ha dichiarato. Scrive ilsussidiario.net

Chiara Ferragni si presenta in tribunale per il caso pandoro: “Fase difficile della mia vita, vado avanti” - Chiara Ferragni si è presentata oggi in Tribunale a Milano in occasione della seconda udienza pre- Si legge su fanpage.it

Chiara Ferragni all'udienza per il Caso Pandoro: "È una fase molto difficile della mia vita" - È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni. Lo riporta huffingtonpost.it

Pandoro-gate, in aula anche Chiara Ferragni: "Fase difficile della mia vita" - "È una fase sicuramente difficile della mia vita, penso che mi capirete se non mi sento di fare dichiarazioni, andiamo avanti". Segnala iltempo.it