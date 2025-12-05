Chiara Ferragni pensava solo a fare soldi Il valore non era più il prodotto ma il profitto immediato Quando ho saputo del ‘pandoro gate’ ho pensato ‘siamo fritti' | parla Pasquale Morgese ex socio dell’imprenditrice

“ Chiara Ferragni pensava solo a far soldi”. È un attacco frontale e senza mezze misure quello sferrato da Pasquale Morgese, l’ex socio dell’imprenditrice digitale, che per la prima volta parla pubblicamente di ciò che è accaduto negli ultimi anni. Il notissimo imprenditore pugliese del settore delle calzature, la cui azienda da sessant’anni produce scarpe ed è licenziataria di diversi marchi, fino allo scorso anno era uno dei più fidati soci della Ferragni, tanto da detenere il 27,5% delle quote di Fenice Srl. Da tempo le loro strade sono divise e i rapporti inesistenti, come dimostra la scelta di Morgese che, lo scorso giugno, ha impugnato il Bilancio del 2023 aprendo una battaglia legale sul futuro di Fenice Srl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni pensava solo a fare soldi. Il valore non era più il prodotto ma il profitto immediato. Quando ho saputo del ‘pandoro gate’ ho pensato ‘siamo fritti'”: parla Pasquale Morgese, ex socio dell’imprenditrice

