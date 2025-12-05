Chiama il 112 e si libera dopo un mese di violenze Due arresti ad Ancona in manette un uomo e sua madre

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza - 16 anni - sarebbe stata privata del telefono e segregata per circa un mese in una casa di Montemarciano. Sarebbe riuscita a chiedere aiuto in un momento di solitudine all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

- Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: quella parola si chiama amore. - ? Sofocle - facebook.com Vai su Facebook

Chiama il 112 e si libera dopo un mese di violenze. Due arresti ad Ancona, in manette un uomo e sua madre - sarebbe stata privata del telefono e segregata per circa un mese in una casa di Montemarciano ... Si legge su fanpage.it

Picchia la moglie dopo una lite, il figlio chiama al 112 e fa ascoltare le urla: arrestato nel Potentino - I carabinieri di Potenza hanno arrestato a Ruvo del Monte un uomo con l'accusa di maltrattamenti alla moglie. Lo riporta fanpage.it