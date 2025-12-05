Chi partecipa alle Next Gen ATP Finals? Due nomi di lusso e un regolamento speciale | tutte le novità

Le Next Gen ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 20 del mondo, andrà in scena sul cemento di Gedda (Arabia Saudita) dal 17 al 21 dicembre. All’evento prenderanno parte due big già ai massimi livelli internazionali, come il ceco Jakub Mensik (numero 19 del mondo) e lo statunitense Learner Tien (numero 28 del ranking ATP). In Medio Oriente vedremo all’opera anche il belga Alexander Blockx, il croato Dino Prizmic, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, lo spagnolo Martin Landaluce, lo statunitense Nishesh Basavereddy, lo spagnolo Rafael Jodar. Nel frattempo sono state comunicate le regole dell’evento, che come sempre saranno diverse rispetto a quelle tradizionali: questa manifestazione viene vista come l’occasione per sperimentare in termini di punteggio, cambi campo e via dicendo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi partecipa alle Next Gen ATP Finals? Due nomi di lusso e un regolamento speciale: tutte le novità

