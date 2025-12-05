Chi ha vinto X Factor 2025 | Rob la nuova icona pop nasce all’ombra dell’Etna la previsione di Paola Iezzi

Un trionfo annunciato. Rob entra nella storia di X Factor 2025 davanti alla platea calda di Piazza del Plebiscito a Napoli. La ventenne nata a Catania e cresciuta a Trecastagni non ha solo conquistato il palco: lo ha riscritto. La finale, segnata dall’energia tecnologica dell’opening e dalle tre manche di puro confronto con il pubblico, ha confermato quello che già da settimane si percepiva chiaramente: la nuova protagonista del pop italiano ha un nome essenziale, in minuscolo ma impossibile da ignorare. Il trionfo è arrivato con una semplicità feroce. Nessun cedimento, nessuna sbavatura vocale, nessuna esitazione scenica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi ha vinto X Factor 2025: Rob la nuova icona pop nasce all’ombra dell’Etna, la previsione di Paola Iezzi

