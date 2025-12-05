Chi ha vinto X Factor 2025 | la vincitrice è Rob

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. Il talent ha visto 4 concorrenti, ognuno per ogni giudice, concorrere per la vittoria. Scopriamo insieme come si è svolta la finale. Finale X Factor 2025: la vincitrice è Rob Seconda finale in esterna per X Factor 2025 che sfida l’allerta meteo e sceglie ancora una volta piazza del Plebiscito a Napoli. Il settimo live, ultima puntata del talent, è stata trasmessa giovedì 4 dicembre in diretta su Tv 8, su Sky e in streaming su Now. Ogni giudice ha portato un concorrente in questa finale che ha visto come ospiti Laura Pausini e Jason Derulo. Ma come si è svolta la finale? Alle 21. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob

