Chi ha vinto X Factor 2025 | la vincitrice è Rob la classifica

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. Il talent ha visto 4 concorrenti, ognuno per ogni giudice, concorrere per la vittoria. Scopriamo insieme come si è svolta la finale e qual è stata la classifica finale. Finale di X Factor 2025: la vincitrice è Rob. Seconda finale in esterna per X Factor 2025 che sfida l’allerta meteo e sceglie ancora una volta piazza del Plebiscito a Napoli. Il settimo live, ultima puntata del talent, è stata trasmessa giovedì 4 dicembre in diretta su Tv 8, su Sky e in streaming su Now. Ogni giudice ha portato un concorrente in questa puntata che ha visto come ospiti Laura Pausini e Jason Derulo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob, la classifica

