Chi ha a cuore il tema delle città accessibili ha la responsabilità di imporlo nell’agenda delle istituzioni | a Milano il convegno su come ripensare gli spazi urbani

L’accessibilità delle città italiane per le persone con disabilità è un tema in costante evoluzione. Diverse città stanno lavorando per migliorare la situazione, ma ci sono ancora molte sfide da superare e tanti ostacoli da eliminare. Per fare un focus sull’argomento sabato 13 dicembre a Milano (ore 11 presso via Osti 6) si terrà la conferenza dal titolo “Cittàperte. Pensare gli spazi urbani in modo inclusivo”. L’evento è stato reso possibile grazie alla disponibilità di Biblioteca Ostinata con il coordinamento offerto dal Movimento dei diritti e dei doveri culturali, la cui presidente Monica Amari ha appoggiato l’iniziativa, e dall’associazione di promozione sociale Nestore, oltre al riconoscimento del patrocinio fornito dal Municipio 1 del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

