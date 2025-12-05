Chi era Frank Gehry l’architetto che piegava i palazzi suo il rivoluzionario Guggenheim di Bilbao

Frank Gehry è stato uno degli architetti più influenti e innovativi del XX e XXI secolo. L’artista è morto oggi all’età di 96 anni nella sua abitazione di Santa Monica, in California, in seguito a una breve malattia respiratoria. La notizia è stata confermata dal suo staff al New York Times. Nato a Toronto, in Canada, e naturalizzato statunitense, è riuscito a rivoluzionare l’architettura contemporanea con il suo stile decostruttivista, caratterizzato da forme fluide, materiali non convenzionali e strutture avveniristiche. In questo modo la sua opera ha ridefinito il concetto stesso di spazio architettonico, trasformando edifici in vere e proprie sculture urbane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

