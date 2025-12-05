Chi è Roberta Scandurra | Rob ha vinto X Factor 2025
Napoli, 4 dicembre 2025 - Da Trecastagni, in provincia di Catania, fino a piazza del Plebiscito a Napoli, passando per una serie di settimane a Milano (e il numero oltre il 2.000 alle selezioni iniziali): il giro d’Italia di Roberta Scandurra, in arte Rob, si è concluso con la vittoria della diciannovesima edizione di X Factor. La ventenne cantautrice siciliana succede a un’altra giovanissima, Mimì Caruso, nell’albo d’oro del talent show targato Sky. Quello di Rob è stato un vero percorso di crescita all’interno di X Factor. Entrata in punta di piedi, Roberta Scandurra non era di certo fra i favoriti dell’inizio del programma alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
