Chi è Rob vincitrice di X Factor 2025? Età carriera vita privata

Rob — nome d’arte di Roberta Scandurra, ventenne originaria di Trecastagni, un piccolo comune in provincia di Catania — è una vera e propria ventata d’aria fresca nel panorama musicale del 2025. La giovane artista ha conquistato la vittoria di X Factor nella finale di Napoli davanti a migliaia di spettatori, aprendo ufficialmente aperto un nuovo capitolo della musica italiana: un punk pop viscerale e profondamente autentico. La passione per la musica è arrivata prestissimo: secondo i racconti delle persone che la conoscono, Rob canta e scrive canzoni già da bambina, trasformando il suo carattere introspettivo in parole e melodie. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Chi è Rob, vincitrice di X Factor 2025? Età, carriera, vita privata

