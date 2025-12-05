Chi è Rob | la vincitrice di X Factor 2025

Il trionfo dell'artista sostenuta da Paola Iezzi: "Grazie a tutti" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Chi è Rob: la vincitrice di X Factor 2025

Altre letture consigliate

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi, si è aggiudicata la vittoria della diciannovesima edizione del talent. "Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, vi amo. Ringrazio Paola, è stata f - facebook.com Vai su Facebook

Da Trecastagni a “X Factor”, Rob è la vincitrice dell’edizione 2025 dlvr.it/TPdqGQ #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025: il legame speciale con Paola Iezzi e il premio ricchissimo - Nella puntata finale del 4 dicembre, a trionfare sul palco è stata Rob con l'inedito "Cento ragazze": cosa ha detto e cosa sappiamo di lei ... libero.it scrive

Rob vince X Factor 2025, il trionfo dell'underdog: PierC (a sorpresa) ultimo - «Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e, soprattutto, Paola: non potevo desiderare una guida migliore al mio fianco». Come scrive leggo.it

Rob ha vinto “X Factor 2025”: le pagelle della finale - La finalissima Live da Napoli è stata una grande festa. Da iodonna.it

X Factor, Rob trionfa a sorpresa: l’underdog siciliana conquista il pubblico e porta alla vittoria Paola Iezzi - L’underdog siciliana porta alla vittoria Paola Iezzi, superando PierC, Delia ed eroCaddeo ... Segnala panorama.it

X Factor 2025: è Rob la vincitrice dell'edizione. Ecco la classifica completa - Dalla cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, X Factor 2025 ha eletto la sua vincitrice: è Rob a portare a casa il premio ... Segnala msn.com

La siciliana Rob è la vincitrice di X Factor - NAPOLI Rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Come scrive corrieredellacalabria.it