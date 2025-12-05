Chi è Rob la vincitrice di X Factor 2025 Una underdog che ha trionfato a Napoli davanti a 16mila persone
Rob è la vincitrice di X Factor 2025. L’artista del team di Paola Iezzi si è aggiudicata il titolo di campionessa al termine di una serata spettacolare, tenutasi in Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a oltre 16.000 spettatori. La finale, trasmessa in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su TV8, è stata suddivida in tre manche senza eliminazioni, permettendo a tutti i finalisti di esibirsi fino all’ultimo. La classifica finale vede al secondo posto eroCaddeo, Delia al terzo e PierC al quarto. X Factor, ha vinto Rob della scuderia di Paola Iezzi. La serata si è aperta con una performance che ha fuso danza contemporanea, visual immersivi e una potente colonna sonora elettronica grazie a Fred Again, Anyma & Chris Avantgarde e i The Bloody Beetroots e Steve Aoki. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
