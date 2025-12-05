Chi è la nuova e giovane compagna di Fabio Testi Sunny | Viviamo giorno per giorno viviamo la nostra storia

Metropolitanmagazine.it | 5 dic 2025

Fabio Testi  sembra avere ritrovato l’amore grazie alla sua nuova compagna Sunny. Nel 1979 l’attore salito alla ribalta con le pubblicità del  Carosello  e sul set de  Il giardino dei Finzi Contini  di Vittorio De Sica ha sposato con la stilista spagnola  Lola Navarro, dalla quale ha avuto tre figli (Fabio, Thomas e Trini). Dopo la fine del matrimonio, nel 2015 si è invece legato alla seconda moglie, la gallerista  Antonella Liguori. Numerosi (e chiacchierati) sono stati i flirt nel corso della sua carriera, soprattutto all’interno del mondo dello spettacolo anche all’estero, da  Jean Seberg  a  Ursula Andress  fino ad  Anita Ekberg,  Charlotte Rampling  ed  Edwige Fenech, con la quale ebbe una relazione di tre anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

