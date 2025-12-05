Chi è la nuova e giovane compagna di Fabio Testi Sunny | Viviamo giorno per giorno viviamo la nostra storia

Fabio Testi sembra avere ritrovato l’amore grazie alla sua nuova compagna Sunny. Nel 1979 l’attore salito alla ribalta con le pubblicità del Carosello e sul set de Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica ha sposato con la stilista spagnola Lola Navarro, dalla quale ha avuto tre figli (Fabio, Thomas e Trini). Dopo la fine del matrimonio, nel 2015 si è invece legato alla seconda moglie, la gallerista Antonella Liguori. Numerosi (e chiacchierati) sono stati i flirt nel corso della sua carriera, soprattutto all’interno del mondo dello spettacolo anche all’estero, da Jean Seberg a Ursula Andress fino ad Anita Ekberg, Charlotte Rampling ed Edwige Fenech, con la quale ebbe una relazione di tre anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

