Chi è la moglie di Sandro Giacobbe Marina Peroni

Sempre stata al suo fianco, Marina Peroni, moglie amorevole e forte di Sandro Giacobbe. Erano stati fianco a fianco anche durante l'ultima intervista concessa dal cantante, a maggio 2025, ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Nata nel 1976, Marina era molto più giovane di suo marito, classe 1949. Una differenza sostanziale di ben 27 anni. Una distanza anagrafica che non ha mai rappresentato un problema per loro. Sono stati infatti fianco a fianco per ben 15 anni, fino alla fine, giunta a pochi giorni dal 76esimo compleanno dell'uomo (14 dicembre). Marina aveva conosciuto Sandro Giacobbe nel 2010.

