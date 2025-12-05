Chi è Dragos-Ioan Gheormescu e perché avrebbe nascosto Tatiana Tramacere nella sua mansarda

Cultweb.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime ore della vicenda della scomparsa di Tatiana Tramacere sono state più che convulse. Nella serata di ieri erano circolate notizie relative alla morte della ragazza scomparsa da Nardò, in provincia di Lecce, il 24 novembre scorso. Fortunatamente, non erano vere. La ventisettenne è stata ritrovata in buona salute. Si trovava nella mansarda di Dragos-Ioan Gheormescu, il trentenne operaio rumeno che era stato l’ultimo a vederla prima della sparizione. Quando i carabinieri hanno trovato la ventisettenne, Tatiana tremava e faceva fatica a parlare, secondo le prime testimonianze raccolte sul posto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

