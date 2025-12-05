L’Italia ha tirato un sospiro di sollievo, ma il giallo è appena iniziato. Per oltre 10 giorni, la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne conosciuta nel mondo del web per le sue poesie, ha tenuto tutti col fiato sospeso, alimentando il terribile timore che potesse essere l’ennesima vittima di femminicidio. Fortunatamente, l’epilogo è stato diverso: i carabinieri hanno interrotto l’incubo, ritrovando Tatiana viva e in apparente buona salute. Ma la scena del ritrovamento, una mansarda nell’abitazione di un uomo che aveva incontrato poche ore prima di sparire, ha aperto una serie di interrogativi ancora più inquietanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Chi è Dragos e che c’entra con Tatiana: il retroscena