Che Disastro di Natale la nuova irresistibile commedia delle feste al Teatro Apparte
Il 13 e 14 dicembre, il Teatro Apparte presenta “Che disastro di Natale”, la commedia più esilarante delle feste che promette risate senza sosta e situazioni al limite della sopravvivenza natalizia.Un Natale perfetto. Era questo il piano della coppia protagonista: qualche giorno di pace, intimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
