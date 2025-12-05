Che Disastro di Natale la nuova irresistibile commedia delle feste al Teatro Apparte

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 e 14 dicembre, il Teatro Apparte presenta “Che disastro di Natale”, la commedia più esilarante delle feste che promette risate senza sosta e situazioni al limite della sopravvivenza natalizia.Un Natale perfetto. Era questo il piano della coppia protagonista: qualche giorno di pace, intimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

