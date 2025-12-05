Chat segrete col Bomba trasferte a Milano e i nomi degli acquirenti | tutti i retroscena degli arresti per droga

Per compiere il tragitto tra Pioltello e il rione di Servola ci vogliono poco più di quattro ore, senza mai fermarsi e sperando che lungo il percorso vada tutto bene, non si venga fermati per un controllo, il flusso veicolare scorra in maniera rapida e non vi siano altri fattori a complicare il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

