Nel mondo di Ballando con le Stelle gli infortuni sono diventati quasi una costante, ma questa volta a tenere banco non è solo la salute dei concorrenti: ci si è messa anche una chat privata finita online. Selvaggia Lucarelli, volto spesso al centro delle polemiche del programma, ha condiviso sui social uno scambio di messaggi che riguarda direttamente Barbara D’Urso, attualmente impegnata come concorrente. Da quel momento il dibattito è esploso e gli utenti del web si sono scatenati, divisi tra chi difende la conduttrice e chi invece punta il dito contro la giudice. La chat privata di Selvaggia Lucarelli diventa pubblica: il messaggio su Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chat privata di Selvaggia Lucarelli finisce sui social e svela la verità su Barbara D’Urso: il web insorge