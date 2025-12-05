Champions League arriva il Chelsea | Bergamo rafforza le misure anti-alcol

IL COMUNE DI BERGAMO. Ordinanza in vigore dalle 9 del 9 dicembre in vista dell’impegno nerazzurro: stop alla vendita di alcolici oltre i 5 gradi e di bevande in vetro o lattina in un ampio perimetro cittadino per garantire sicurezza e tutela del patrimonio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Champions League, arriva il Chelsea: Bergamo rafforza le misure anti-alcol

Scopri altri approfondimenti

Una sfida di alto livello per lo Sporting all’Allianz Arena Per la UEFA Champions League, Bayern Monaco - Sporting Lisbona vi aspetta su Cielo martedì dalle 21:30! - facebook.com Vai su Facebook

Torna la UEFA Champions League all'Allianz Stadium Prendi qui il tuo biglietto ? Vai su X

Champions League, arriva il Chelsea: Bergamo rafforza le misure anti-alcol - Ordinanza in vigore dalle 9 del 9 dicembre in vista dell’impegno nerazzurro: stop alla vendita di alcolici oltre i 5 gradi e di bevande in vetro o lattina in un ampio perimetro ... Come scrive ecodibergamo.it

Pronostico Chelsea vs Barcellona – 25 Novembre 2025 - Barcellona, in programma il 25 Novembre 2025 alle 21:00 allo Stamford Bridge. Scrive news-sports.it

Champions League, solo pareggi per Barcellona e Chelsea, il Manchester City travolge il Borussia Dortmund - Nella quarta giornata non mancano le sorprese: il Pafos conquista il primo storico successo con il Villarreal, terza vittoria consecutiva per il Newcastle ... corrieredellosport.it scrive

Quarta giornata Champions League 2025/2026 - Dove vederle e probabili formazioni delle squadre italiane impegnate. Scrive mam-e.it

Napoli, il giorno della Champions: col Qarabag la prima partita da (quasi) dentro o fuori - Il Napoli di Antonio Conte arriva al giorno della Champions League con la consapevolezza che questa potrebbe essere la prima vera gara da vincere a tutti. Come scrive tuttomercatoweb.com

Video Chelsea Barcellona (3-0)/ Gol e highlights: tracollo blaugrana! (25 novembre) - Video Chelsea Barcellona gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Champions League di oggi 25 novembre ... Si legge su ilsussidiario.net