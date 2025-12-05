Cevo | Il badalisc

Tona l'attesissimo evento annuale dedicato al Badalisc, la figura mitologica e folkloristica che rappresenta il cuore delle tradizioni invernali della comunità di Andrista, frazione di Cevo, in Valle Camonica. L'evento si terrà, come da consuetudine, nei giorni che seguono il Capodanno: domenica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

