È in arrivo una trasferta impegnativa per l'Elettromeccanica Angelini che nel campionato di pallavolo femminile di serie B domani alle 20.30 scenderà in campo a Ripalta Cremasca contro la terza forza del girone. Le lombarde hanno perso una sola partita finora e arrivano dalla vittoria contro Ostiano; anche le bianconere si presentano al match con il morale alto dopo il netto successo interno su Reggio Emilia, la prima vittoria della stagione: con 7 punti, Cesena occupa ora la decima piazza. È Francesca Parise a commentare la situazione: "Contro Reggio Emilia era imperativo vincere, per muovere la classifica e soprattutto per sollevarci il morale.

Cesena, sfida a una big per trovare conferme