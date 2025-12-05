Cesena sfida a una big per trovare conferme

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in arrivo una trasferta impegnativa per l’Elettromeccanica Angelini che nel campionato di pallavolo femminile di serie B domani alle 20.30 scenderà in campo a Ripalta Cremasca contro la terza forza del girone. Le lombarde hanno perso una sola partita finora e arrivano dalla vittoria contro Ostiano; anche le bianconere si presentano al match con il morale alto dopo il netto successo interno su Reggio Emilia, la prima vittoria della stagione: con 7 punti, Cesena occupa ora la decima piazza. È Francesca Parise a commentare la situazione: "Contro Reggio Emilia era imperativo vincere, per muovere la classifica e soprattutto per sollevarci il morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cesena sfida a una big per trovare conferme

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, sfida a una big per trovare conferme

Contenuti che potrebbero interessarti

cesena sfida big trovareCesena, sfida a una big per trovare conferme - È in arrivo una trasferta impegnativa per l’Elettromeccanica Angelini che nel campionato di pallavolo femminile di serie ... Si legge su msn.com

Diretta/ Frosinone Cesena (risultato finale 3-1): Raimondo trascina i ciociari (30 settembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Frosinone Cesena, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato Termina qui la diretta Frosinone Cesena, ... ilsussidiario.net scrive

cesena sfida big trovareSerie B, il Palermo in casa dell’Entella. L’anticipo è Catanzaro-Pescara, il big match è Monza-Cesena - Bei ricordi per i rosanero che a metà maggio del 2022 vinsero la partita di andata dei quarti di finale dei play- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cesena Sfida Big Trovare