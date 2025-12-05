Cesena occasione per un altro blitz Il Padova in casa continua a soffrire
Uno spiraglio di luce sperando che non resti una bajour ma si trasformi in lampadario così a Padova, in vista del match con il Cesena, interpretano il preziosissimo e recente successo di Pescara; 1-0 con sigillo del difensore Carlo Faedo (al primo gol in cadetteria) e le prodezze del portiere Sorrentino che ha rilevato Fortin. Un colpo, il terzo in trasferta (tutti per 1-0) su quattro vittorie stagionali che porta i neopromossi biancoscudati (che puntano forte sul blocco promozione) al dodicesimo posto in classifica: 17 punti, +4 sui playout mirando a una salvezza obiettivo tatuato nella testa dei ragazzi di Andreoletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cesena, Bisoli prova a forzare i tempi - Il Cesena ha iniziato ieri la settimana di lavoro in vista della sfida di Padova che si disputerà, visto il giorno festivo, lunedì 8 dicembre con ... Scrive corriereromagna.it
Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude - Prima para il rigore su Gliozzi, poi serve l’assist a Blesa. Da tuttomercatoweb.com
Serie B. Cesena-Modena, attesi 14mila tifosi. Ci sarà anche Aiello - Nella passata stagione in occasione di Cesena- Riporta ilrestodelcarlino.it