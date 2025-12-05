Uno spiraglio di luce sperando che non resti una bajour ma si trasformi in lampadario così a Padova, in vista del match con il Cesena, interpretano il preziosissimo e recente successo di Pescara; 1-0 con sigillo del difensore Carlo Faedo (al primo gol in cadetteria) e le prodezze del portiere Sorrentino che ha rilevato Fortin. Un colpo, il terzo in trasferta (tutti per 1-0) su quattro vittorie stagionali che porta i neopromossi biancoscudati (che puntano forte sul blocco promozione) al dodicesimo posto in classifica: 17 punti, +4 sui playout mirando a una salvezza obiettivo tatuato nella testa dei ragazzi di Andreoletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, occasione per un altro blitz. Il Padova in casa continua a soffrire