Cerimonia a Monselice
FOLIGNO Tra i premiati del Galà dei Cavalieri 2025 anche Luca Innocenzi, oltre a jacopo Matticari di Narni, Tommaso Suadoni di Amelia e Mattia Zannori di Terni. Si svolge domani a Monselice (Padova) la cerimonia-evento del “Miglior Cavaliere d’Italia” ed il Galà dei Cavalieri” in ricordo di Gian Franco Ricci. Appuntamento nel Complesso Museale San Paolo. Dagli organizzatori viene resa nota la lista dei premiati delle sette categorie in cui è suddiviso il riconoscimento, unico in ambito nazionale, a cui andranno le Pergamene d’Autore, quest’anno dipinte da due giovanissime artiste monselicensi Alessia Fortin e Sofia Sette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tutto pronto a Monselice per la cerimonia di sabato 6 dicembre del “Miglior Cavaliere d’Italia” e del Galà dei Cavalieri, in ricordo di Gian Franco Ricci. - facebook.com Vai su Facebook
